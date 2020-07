Von 7. bis 9. August geht auf der Reitanlage des Hartberger Reitvereins "RC Dressage Group Styria" das erste Hartberger Reitturnier im heurigen Jahr über die Bühne.

HARTBERG. Vom 7. bis 9. August steht Hartberg im Zeichen des Reitsports. "Das erste Hartberger Reitturnier dieses Jahres findet in gewohnter Weise statt. So wie wir sie kennen und schätzen. Das sind wir nicht nur unseren Pferdesportlerinnen und Pferdesportlern, sondern auch unseren Gästen und Fördergebern schuldig", so Günter Weghofer vom Hartberger Reitverein RC Dressage Group Styria.

Foto: RC Dressage Group Styria

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Von Anfänger bis zur Königsklasse

Über 100 Reiter-Pferd-Paare aus der Steiermark und den angrenzenden Bundesländern haben bereits ihr Kommen zugesagt. Täglich zwischen 8 und 20 Uhr wird auf der Reitanlage des Hartberger Reitvereins "RC Dressage Group Styria" in den Klassen "Pony", „Anfänger“, "Lizenzfrei", „Jugend“, "Junioren" bis hin zur Königsklasse „Grand Prix“ um Siege und Platzierungen geritten. Während des Turniers wird wie immer für beste regionale Kulinarik mit Panoramablick auf die Stadt Hartberg und dem Turnierplatz gesorgt. Zusätzlich lockt ein Shop für Reiter und Pferd.

Foto: RC Dressage Group Styria

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Jugend zeigt ihr Können

Sonntag mittags sind die wahren Stars des Turniers natürlich unsere jüngsten Teilnehmer: Kinder zwischen 4 und 8 Jahre zeigen in den Bewerben „Führzügelklasse“ und „First ridden“ ihr Talent und können sich zum ersten Mal ins Rampenlicht stellen.

Anschließend werden die "Besten Reiter-Pferd-Paare" in aller Klassen geehrt und erhalten einen Sonderpreis. Der Eintritt zum Reitturnier ist frei. Mehr Informationen auf Facebook