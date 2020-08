und sie mussten in Pöllau gegen den Zweitligisten Austria Klagenfurt eine 1:3 Niederlage hinnehmen. Außerdem wechselte Trainer Markus Schopp zur Pause die gesamte Mannschaft, um praktisch den gesamten Kader zum Einsatz zu bringen. Der Ehrentreffer des TSV Prolactal Hartberg war eine Co-Produktion von zwei Neuzugängen. Borna Petrovic drückte nach schöner Vorarbeit von Philipp Sturm das Leder zum 1:3 kurz vor Schluss über die Linie. Am Mittwoch, 26. August, folgt um 17.30 Uhr in Bad Waltersdorf der letzte Test gegen Hannover 96, ehe Hartberg am Sonntag, 30. August, um 11.00 Uhr im ÖFB Cup im Ländle auf den Vorarlberger Eliteligaclub HELLA Dornbirner SV trifft.