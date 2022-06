Hartberg testet gegen St. Pölten

Am kommenden Samstag testet der TSV Egger Glas Hartberg in Aspang um 16.30 Uhr gegen den Zweitligisten St. Pölten. Zuvor empfangen die Oststeirer am Mittwoch, 29. Juni, um 17.30 Uhr im Hartberger Stadion den rumänischen Erstligisten Cluj. Den bislang letzten Test absolvierte das Team von Trainer Klaus Schmidt anlässlich 75 Jahre TUS Heiligenkreuz in Heiligenkreuz am Waasen und siegte gegen den steirischen Landesligisten mit 5:0 (1:0). Für die Treffer der Hartberger sorgen Aydin (16.), Sellinger (50.), Paintsil (60.), Kröpfl (82.) und Fadinger (88.).