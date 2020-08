Der einzige "echte" Hartberger in der Startelf, Thomas Rotter, bleibt in Hartberg. Der Vertrag mit dem 1,88m großen Innenverteidiger wurde bis Sommer 2022 verlängert. Der 28-Jährige kann bereits 145 Pflichtspiel- und 37 Bundesligaeinsätze im TSV-Dress vorweisen. In der zweiten Saisonhälfte der abgelaufenen Saison spielte sich das Hartberg-Urgestein in die Startelf. Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr zeigte sich erfreut: "Thomas hat sich zu einem echten Leistungsträger entwickelt, der Geduld bewiesen hat und dafür belohnt wurde. Ein sehr wichtiger und zudem kopfballstarker Spieler. Schön einen echten Hartberger weiterhin an Board zu haben." Für Rotter selbst ist eine Ehre und auch eine Herzensangelegenheit zwei weitere Jahre beim TSV zu spielen. "Die Entwicklung des Vereines in den letzten Jahren hat mich beeindruckend. Mir macht es Freude, weiter Teil dieser Mannschaft zu sein und ich bin bereit für die nächsten Herausforderungen."