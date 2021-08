Unter dem Motto "lange hat's gedauert, nun ist er da" könnte man beim TSV Egger Glas Hartberg die Verpflichtung von Gabriel Lemoine sehen. Er wechselt von FC Girondins Bordeaux zum TSV Egger Glas Hartberg in die österreichische Bundesliga.

Der 20-jährige Stürmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Lemoine war Ende Juni bereits eine Woche auf Probetraining in Hartberg. 1,88m groß ist der Belgier, der bereits von der U 15 bis U 18 im Nachwuchsnationalteam von Belgien spielte und in 31 Spielen neun Treffer erzielte.

Gabriel Lemoine sieht seinem Engagement in Hartberg hoffnungsvoll entgegen: "Ich habe mich für Hartberg entschieden, weil ich denke, dass es die beste Wahl für meine Karriere ist. Ich habe bereits eine Woche mit dem Team verbracht und es hat mir sehr gefallen. Hartberg ist ein sehr netter Verein, der in einem starken Wettbewerb spielt. Ich hoffe, dass ich dem Verein helfen kann und bin sehr motiviert, dieses neue Abenteuer zu starten!"

"Er hat damals im Training und dem Testspiel einen sehr positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen. Wir wollten ihn umgehend verpflichten, die ganze Sache war aber nicht so einfach und daher können wir erst jetzt den Vollzug melden. Gabriel ist ein hochtalentierter Spieler, der Schnelligkeit, Torriecher und Talent mitbringt. Wir werden behutsam mit ihm umgehen und ihm die Zeit geben, die er braucht. Das Potenzial ist riesig", sagt Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.