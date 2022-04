Der Ilzer SV war zuletzt mit einem deutlichen Aufwärtstrend unterwegs, in Lafnitz trafen sie gegen die Licht Loidl Lafnitz Amateure aber auf einen Übermächtigen Gegner und unterlagen 0.5. Nun geht es am Karfreitag um 19.00 Uhr daheim gegen Heiligenkreuz darum, sich mit einem Erfolg aus der Abstiegszone fern zu halten und sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Der Fürstenfelder Sportklub kam daheim im Rudolf Gutmann Stadion gegen Mettersdorf über ein 0:0 nicht hinaus. Die Mannschaft von Sascha Stocker gastiert am Karsamstag um 16.00 Uhr beim Schlusslicht in St. Michael. "Es wird gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, bestimmt eine schwere Aufgabe. Wir müssen auf uns schauen und unsere Spielidee auf den Platz bringen, dann werden wir bestimmt etwas mitnehmen", sagt FSK Trainer Sascha Stocker. Söchau/FSK II gastiert in der Unterliga Süd am Karfreitag um 19.30 Uhr in Deutsch Goritz.