Ilz setzt auf Talente

Der Landesligist Ilzer SV hat bis auf Mihael Sopcic, der schon mehrere Jahre in Ilz spielt, alle Legionäre abgegeben und setzt auf Talente aus der Region. Bernhard Stocker (Bad Gleichenberg, 22), Michael Kuwal (Gleisdorf, 20), Lukas Schloffer (St. Anna, 20) und Manuel Cerma (Sinabelkirchen, 20) verstärken in der kommenden Saison den Ilzer SV. Das Training wurde am 1. Juli ausgenommen. Der ersten Test gibt es am 24. Juli (19h) gegen Kirchberg, am 31. Juli ist Gleinstätten in Ilz zu Gast (19h).