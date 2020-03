Ilzer SV gastiert in Lafnitz

Beim Ilzer SV ist der Herbstdurchgang in der Fußball Landesliga nicht wunschgemäß gelaufen. Nun hat man sich in der Winterübertrittszeit gut verstärkt. "Wir wollen gut ins Frühjahr starten und so rasch wie möglich vom hinteren Drittel weg kommen", sagt Sektionsleiter Karl Heinz Salchinger. Der ISV gastiert am 14. März um 18 Uhr bei den Lafnitz Amateuren.