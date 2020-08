Juniors Nachwuchscamp - eine Erfolgsgeschichte

Als von Franz Handler und Toni Winkler vor fast zwei Jahrzehnten die Idee geboren wurde, sportbegeisterte Kinder in den Ferien von Computer und Internet weg zu bekommen und ein Fußball-Nachwuchscamp zu veranstalten, war der Startschuss zu einer tollen Erfolgsgeschichte geboren. Jungkicker aus der Steiermark und dem Südburgenland nahmen dieses Angebot immer häufiger an. Nun sind es seit mehr als einem Jahrzehnt immer etwa 250 Jugendliche, die dabei sind. Mit einem mehr als 60-köpfigen Team von Freiwilligen lief das Camp auch 2020 wie am Schnürchen.