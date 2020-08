Für die Fürstenfelder Weltklasse-Orientierungsläuferin Ursula Kadan hat, nachdem sie nach dem 3000er in Pinkafeld zwei Wochen "Pause" gemacht hat, der Trainingsalltag wieder begonnen. "Der 3000er war ein guter Test, bei dem ich mit exakt 10 Minuten meine Vorgaben erreicht habe. Danach ging es mit dem zielgerichteten Training für die nationale Herbstsaison wieder los. International wird es ja außer dem Euromeeting leider keine Bewerbe geben. Das Trainingslager mit dem Nationalteam in Kärnten war sehr intensiv. Rund um einen dreitägigen OL-Block mit fünf schnellen Technikeinheiten standen Yoga, Rumpfkraft, Klettern, Slacklinen, ein Berglauf und eine ausgiebige Rennradtour auf dem Programm", erklärte Ursula Kadan. Nun hat Kadan noch spontan am Freundschaftscup im Ungarn bei Szentgotthart teilgenommen. Am 22./23. August startet dann die nationale OL-Saison 2020 mit den ersten beiden Austria Cup Bewerben, Langdistanz und Mitteldistanz, in Draßburg.