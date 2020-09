Lafnitz hofft auf Meisterschaft mit Zusehern

Der SV Licht Loidl Lafnitz startet am 11. September in der 2. Liga mit dem Auswärtsmatch gegen den FAC. Das erste Heimspiel geht am 18. September um 20.25 Uhr gegen Amstetten in Szene. "Wir sind bestens vorbereitet und haben bestimmt einen guten Kader, deshalb dürfen wir optimistisch in die Punktejagd gehen. Unsere Fußballarena ist nach strengsten Coronavorschriften adaptiert. Wir möchten jedes Spiel gewinnen und hoffen auf eine Meisterschaft mit Zusehern. Geisterspiele sind für uns ein Schreckgespenst", sagt Licht Loidl Lafnitz Obmann Bernhard Loidl.