Lafnitz im Cup weiter

Mit einem 1:0 Sieg nach Verlängerung in Feldbach gegen Regionalligisten Bad Gleichenberg qualifizierte sich der SV Licht Loidl Lafnitz für die zweite Runde im ÖFB Cup. Nach einer Unterbrechung wegen eines Hagelunwetters in der 1. Halbzeit ging das hart umkämpfte Match in die Verlängerung, in der Neuerwerbung Fabian Wohlmuth den Siegestreffer für die Mannschaft von Philipp Semlic erzielen konnte.