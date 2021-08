Beim diesjährigen Lafnitztaler Fußballcamp sind heuer knapp 50 Jungkicker dabei. Anlässlich der Eröffnung konnte Campleiter Harry Kopper neben den Jungkickern und den Trainern auch die Gemeindevertreter von Lafnitz, Rohrbach und Grafendorf mit Bürgermeister Hofer, GR Johannes Ringhofer und Bgm. Günter Putz an der Spitze begrüßen. Das Camp läuft in drei Gruppen bis Freitag. Zum Abschluss gibt es am Freitag am Nachmittag ein Turnier.