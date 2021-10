Landesligaschlager in Ilz

Am kommenden Freitag, 15. Oktober, kommt es in Ilz zum Top-Match in der Fußball Landesliga. Der Ilzer SV empfängt um 19 Uhr den überlegenen Tabellenführer Voitsberg. "Wir brauchen Punkte, da wollen wir natürlich auch gegen den Tabellenführer punkten", sagt Sektionsleiter Karl-Heinz Salchinger. Dass das schwierig wird, erkannte der neue Ilz-Trainer Christian Waldl bei der Matchbeobachtung von Voitsberg gegen Lebring (3:0). "Eine fertige, kompakte Mannschaft mit enormer Offensivkraft und diszipliniertem Abwehrverhalten sowie ausgereiftem Umschaltspiel. Wir werden einen Matchplan ausarbeiten, der dem Tabellenführer alles abverlangen wird", so Waldl. Der Fürstenfelder SK gastiert am Samstag, 16. Oktober, um 15 Uhr in Lebring. In der Unterliga Ost gab Bad Blumau mit einem 3:2 Heimerfolg gegen Sonnhofen ein kräftiges Lebenszeichen und gastiert am 15. 10. in Gutenberg. Burgau erreichte in Rohrbach ein 3:3 Remis und empfängt am 16. 10. Birkfeld.