Ligastart für die Lafnitz Amateure

Vor dem Abbruch der Landesligameisterschaft lagen die SV Licht Loidl Lafnitz Amateure auf Rang drei der Tabelle nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Voitsberg. Am kommenden Freitag, 28. August, startet die steirische Fußball Landesliga in die neue Saison. Die SV Licht Loidl Lafnitz Amateure gastieren dabei am Freitag, 28. August, um 19.00 Uhr in Gnas.