Der TSV Prolactal Hartberg gastiert am Samstag , 12. September, zum Meisterschaftsauftakt um 17 Uhr in Altach. Am Sonntag, 20. September, folgt um 14.30 Uhr das Heimspiel gegen den WAC. Dazwischen ist der TSV am Donnerstag, 17. September, um 20 Uhr in Gliwice in der Euroleague Quali im Einsatz. "Wir haben immer den Klassenerhalt als Saisonziel. Nach Corona Vorgaben finden in der Profertil Arena 1600 Personen Platz. Mit dem Dauerkartenabsatz sind wir sehr zufrieden", sagt TSV Sportdirektor Erich Korherr.

Der SV Licht Loidl Lafnitz startet am 11. September in der 2. Liga um 18.30 Uhr mit dem Auswärtsmatch gegen den FAC. Das erste Heimspiel geht am 18. September um 20.25 Uhr gegen Amstetten in Szene. "Unsere Fußballarena ist nach strengsten Coronavorschriften adaptiert. Wir möchten jedes Spiel und hoffen auf eine Meisterschaft mit Zusehern. Geisterspiele sind für uns ein absolutes Schreckgespenst", sagt Licht Loidl Lafnitz Obmann Bernhard Loidl.