Niederlagen für FSK und Ilz

Dass der Fürstenfelder Sportklub und Ilz die Tabelle der Landesliga anführen, war nur eine Momentaufnahme. In Runde zwei setzte es gegen starke Gegner Niederlagen. Der FSK musste sich auswärts gegen die Licht Loidl Lafnitz Amateure mit 0:2 geschlagen geben.

Am kommenden Freitag, 11. September, empfangen die Schützlinge von Christopher Hartinger Tabellenführer Voitsberg.

Der Ilzer SV geriet im Heimspiel gegen Wildon früh mit 0:2 in Rückstand, am Ende hieß es 2:4. Der Ilzer SV gastiert am 11. September um 19 Uhr in Gamlitz. "Wir wollen in Gamlitz so wie in Rottenmann mit Selbstvertaruen auftreten und drei Punkte holen", sagt Ilz Sektionsleiter Karl-Heinz Salchinger.