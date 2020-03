Panthers im Halbfinale

Mit einem 88:57 Erfolg haben die Fürstenfeld Panthers den Einzug ins Halbfinale des Aufstsiegsplayoff um den Aufstieg in die 1. Basketballliga geschafft. Sie treffen nun auf die Mattersburg Rocks. Erstes Heimrecht haben die Burgenländer am kommenden Wochenende. Das zweite Match geht am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr in der Fürstenfelder Stadthalle in Szene.

Zum Match:

Im 3. Viertelfinal PlayOff Spiel feierten die Panthers mit 88:57 (40:31) einen überlegenen Sieg gegen die Wörthersee Piraten. Die Mannschaft hat als Team aggressiv über 40 Minuten gegen die Wörthersee Piraten verteidigt. "In der Offensive haben wir viel

Qualität und spielten über weite Strecken des Spiels mit einem hohen Tempo! Gratulation zum Sieg und damit zum Einzug in das Halbfinale der B2L! Gratulation auch an die Spieler der Wörthersee Piraten, die viel Moral bewiesen haben", sagt Erich Feiertag von den Panthers.

Mattersburg Rocks sind nächster Gegner

Der Halbfinal Gegner sind die Mattersburg Rocks. Das Halbfinale wird wieder im Best-of-three Modus gespielt. "Wir werden uns gutauf Mattersburg vorbereiten und freuen uns bereits auf die Halbfinal Spiele (Mattersburg hat Heimrecht).

Das 2. Halbfinal Spiel wird am Sonntag, 22. 3. 2020, um 17:00 Uhr in der Stadthalle Fürstenfeld stattfinden.

Dank an die Panthers Familie

"Wir möchten uns an dieser Stelle auch einmal an die vielen freiwilligen Helfer einmal herzlich bedanken! Das Aufbauteam bereitet die Sporthallevor dem Spiel vor und führt nach dem Spiel die Abbauarbeiten durch! Zudem gibt es das Kantinenteam, das Abendkassa-Team, den Schreibertisch, die Trommler und die Ordner. Wir sind ein große Panthers-Familie und sind stolz auf unsere Bundesliga-Mannschaft", sagt Erich Feiertag.