Der Basketball Bundesligist Fürstenfeld Panthers sucht Nachwuchs Spieler für die U14, U16 und U19 Mannschaft. Beim Training sind natürlich alle bewegungsbegeisterten Schüler und Jugendlichen willkommen, um abzuchecken, ob sie gefallen an diesem Sport finden und ihn intensiver betreiben möchten. Der Trainingsbeginn ist mit Schulbeginn geplant. Bei der Bundesligamannschaft kann nun wegen der NPO Fonds Förderung für Sportvereine mit der Planung für die kommende Saison begonnen werden. Geplanter Meisterschaftsstart für die 2. Bundesliga ist am 26./27. September. Vorweg liegt der Fokus darauf, den Stamm der Vorjahresmannschaften zu halten. Christoph Nagler hat bereits mit den Spieler Kontakt aufgenommen. Bei F. Richter, R. Reinelt, C. Villgratter und A. Hajder ist es so gut wie fix, dass sie wieder für die Panthers spielen werden. Die Ausländerplätze sind noch offen und auchdie Trainerfrage ist noch noch nicht geklärt.

"Wir gehen aufgrund der Corana-Krise von einem kleineren Budget aus. Das Ziel muss aber weiterhin sein, das PlayOff und das Finale zu erreichen.Wir gehen davon aus, dass alle 12 B2L-Vereine die Lizenz erhalten werden. Die Unterlagen haben wir zeitgerecht bis zum 31. Juli 2020 an die Liga gesendet", sagt Erich Feiertag von den Panthers.

Der VIP- und Jahreskartenverkauf hat bereits begonnen. Anfragen oder Reservierungen können an office@panhers.at gerichtet werden.