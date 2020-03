Panthers vor Einzug ins Halbfinale

Die Panthers starteten gegen die Wörthersee Piraten mit einem 104:65 Sieg in die Viertelfinal Serie der 2. Basketballliga und stellten somit auf 1:0 im "Best of Three"-Duell. Das Spiel war bereits nach dem dritten Viertel entschieden, da führten die Panthers mit 80:47. Im Schlussviertel kamen alle Bankspieler zum Einsatz. Am Mittwoch, 4. März, findet das 2. Spiel in Klagenfurt statt. Mit einem weiteren Sieg würden die Panthers imHalbfinale stehen. Bei einer Niederlage gibt es am Sonntag, 8. März, um 20:00 Uhr das Entscheidungsspiel in Fürstenfeld.