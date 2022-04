Panthers vor Finaleinzug

Die Lopoca Panthers Fürstenfeld Mannschaft gewann gegen Eisenstadt in der burgenländischen Landeshauptstadt knapp mit 80:77 (37:51) das 1. Halbfinalspiel in Eisenstadt um den Einzug ins Finale um den Aufstieg in die 1. Bundesliga im Basketball. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag, 24. April 2022 mit Spielbeginn 17:00, in der Stadthalle Fürstenfeld können die Panthers ins Finale einziehen.