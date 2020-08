Radeln für die Umwelt und Gesundheit

Die Bürgermeister der KEM Erholungsregion Joglland zeigen vor wie´s geht.

Anfang August hieß es für die Bürgermeister der Region, Johannes Payerhofer (St. Jakob i. W.), Stefan Hold (Waldbach-Mönichwald) und Herbert Berger (Wenigzell) ab aufs Rad und fleißig in die Pedale treten. Das Bürgermeisteranradeln stand für eine positive Auswirkung des Radfahrens für Gesundheit und Klima. Ausgehend von ihren Gemeinden radelten sie per E-Bike zur Arzberghütte. Sie haben es vorgemacht und nun gilt es ihrem Vorbild zu folgen. Eine Möglichkeit hierfür bietet die neue Mountainbike Strecke "Der große Jogl". In der ganzen Region gibt es auch E-Bikes zum Ausleihen.

Wer radelt statt mit dem Auto zu fahren schont das Klima und tut seiner Gesundheit etwas Gutes.