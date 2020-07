Die Wettkampfsaison der Orientierungsläufer wurde mit den Landesmeisterschaften über die Mitteldistanz in Ilz eröffnet. Für den Orientierungslaufclub Fürstenfeld war es in zweifacher Hinsicht ein Erfolg. Als Veranstalter durfte man sich über zahlreiche Teilnehmer aus der Steiermark, dem Burgenland, Kärnten und sogar aus Wien freuen und wurde von diesen auch mit Lob für die gelungene Veranstaltung bedacht. Gleichzeitig waren die Läufer aus den eigenen Reihen sehr erfolgreich am Start und heimsten in Summe 20 Medaillen ein. Die Siegerehrung wurde vom Präsidenten der steirischen OL-Verbandes, Herwig Proske, vorgenommen. Er ist gleichzeitig auch Mitglied des OC Fürstenfeld.

Ergebnisse

Gold: Seve Kopanski (Herren -12), Laurenz Egger (Herren -14), Kilian Zapf (Herren 15-18), Ursula Kadan (Damen 19-), Karin Leonhardt (Damen 35-), Gertraud Leonhardt (Damen 55-), Herwig Proske (Herren 55-)

Silber: Oliver Schnepf (Herren -12), Peter Brabek (Herren 15-18), Thomas Hudax (Herren 35-), Eva Kailbauer (Damen 45-), Gottfried Scheikl (Herren 55-), Kristian Leonhardt (Herren 65-)

Bronze: Alice Guttmann (Damen -12), Laurenz Konrad (Herren -12), Carina Kapper (Damen -14), Thomas Malek (Herren -14), Roland Fesselhofer (Herren 19-), Thomas Veitsberger (Herren 35-), Gerti Schandor (Damen 55-)

