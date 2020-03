Söchau peilt Titel an

Der SV Söchau liegt nach dem Herbstdurchgang in der 1. Klasse Süd mit 32 Punkten mit drei Zählern auf Tieschen an der Tabellenspitze. "Unser Ziel ist es am Ende den Titel zu holen", sagt Sektionsleiter Gerald Lendl. Nach einem Test gegen Stiwoll am kommenden Wochenende ist am 21. März Meisterschaftsstart in Ilz gegen die SG Sinabelkirchen/Ilzer SV II.