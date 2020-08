Tennisverein Ilz fördert Nachwuchs

Der Tennisverein Ilz liegt so ein bisschen in der "Zwickmühle" zwischen den Vereinen von Netselbach und Neudorf/Ilz-Umgebung. Wie Obmann Werner Wagner erklärte, möchte man mit einer gezielten Jugendarbeit die Altersstruktur im Verein ein wenig senken. "Heuer waren beim Ferienkurs, der auch in den letzten Jahren schon gut angenommen wurde, wieder 25 Mädchen und Buben dabei, das stimmt uns für die Zukunft sehr zuversichtlich", sagt Obmann Wagner. Das traditionelle Grillfest des Ilzer Tennisvereines wurde heuer auf Grund der Corona Situation abgesagt.