Testtage für Langlaufschi, Schuhe und Stöcke

Schilanglaufen wird von Jahr zu Jahr für immer mehr wintersportbegeisterte Ausdauerfreaks zur beliebtesten Sportart für die kalten Wintermonate.

Am Samstag, dem 21. und Sonntag dem 22. Dezember 2019 gab es im Schilanglauf-Zentrum St. Jakob im Walde die Möglichkeit Langlauf-Ski und Schuhe von Langlaufausrüstungsfirmen kostenlos zu testen. Die bestens präparierte Jogllandloipe lieferte perfekte Bedingungen dafür. Seit Anfang Dezember hat man die Möglichkeit im Langlaufzentrum St. Jakob im Walde sowohl hobby- als auch leistungsmäßig den Schilanglaufsport zu betreiben. Das Angebot Schuhe, Ski und Stöcke kostenlos unter hervorragenden Bedingungen zu testen, stieß daher auf großes Interesse. Zahlreiche Langläufer und Langläuferrinnen konnten nicht nur die neuesten Ski probieren, sondern bekamen auch Tipps und Tricks rund ums Schiwachsen. Der große Andrang lässt auf ein vermehrtes Interesse für den Langlaufsport schließen. Das Schilanglaufzentrum mit Start und Ziel beim Gasthaus Orthofer in St. Jakob im Walde ist jedenfalls für die kommenden Schilanglaufsaisonen bestens gerüstet.

Trotz der warmen Witterung und des starken Regens in der letzten Woche, herrschen auf der Jogllandloipe hervorragende Bedingungen. Da keine großen Wetterveränderungen zu erwarten sind sowie durch die erweiterte Kunstschneeanlage ist die Loipe für die Weihnachtstage gesichert.