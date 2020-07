Toller Auswärtssieg von Lafnitz

Der SV Licht Loidl Lafnitz machte seinem Ruf als starke Auswärtsmannschaft auch bei Vorwärts Steyr alle Ehre ung siegte mit 2:1. Christian Lichtenberger und Georg Grasser erzielten die Tore der Sieger. "Wir haben gegen die Mannschaft, die am wenigsten Gegentore erhielt, vorallem in den ersten 30 Minuten viele Chancen herausgespielt und deshalb auch verdient gewonnen", zog Trainer Philipp Semlic nach dem Match erfreuliche Bilanz. Im letzten Heimspiel empfängt der SV Licht Loidl Lafnitz am kommenden Freitag, 24. Juli, um 20:30 Uhr Blau/Weiß Linz.