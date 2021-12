Auf ein äußerst erfolgreiches Jahr kann der Blasrohr- und Bogenschützenverein Thermenland zurück blicken. Heidelinde Jeitler ist als Organisatorin sowie auch als Blasrohr- und Bogenschützin äußerst erfolgreich. Neben diversen österreichischen Turniersiegen holte sie den Vize-Welt- und Europameistertitel in Ungarn. Der große Stolz des Vereines sind aber die Jugendlichen. Moritz Sticher errang bei den Schülern den Staatsmeistertitel im Blasrohrschießen. Viktoria Glasner, Lorenz Reisinger und Gabriel Winkler sicherten sich Spitzenplätze. Man möchte sich beim BSV Thermenland aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Im Winter wird zweimal pro Woche trainiert, denn am 22. Jänner geht in der Kulturhalle in Bad Blumau ein 2-Sterne Turnier in Szene. Da wird er BSV Thermenland stark vertreten sein. Mit dem Apfelblütenturnier am Muttertag wird dann die Freiluftsaison in Leitersdorfberg eröffnet. Das große Ziel für 2022 ist die WM in Mocrice (Kroatien)