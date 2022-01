Der SV Licht Loidl Lafnitz startete auf Rohrbacher Kunstrasen die Vorbereitung für das Frühjahr. Der Tabellensechste der Admiral 2. Liga wird die gesamte Vorbereitung bis zum ersten Meisterschaftsmatch gegen die Austria Lustenau im Ländle in der Oststeiermark bei hier herrschenden klimatischen Verhältnissen absolvieren. Die Lafnitzer haben mit Christoph Halper einen namhaften Neuzugang zu vermelden. Der Burgenländer war zuletzt für Ligakonkurrenten SKN St. Pölten im Einsatz. "Halper ist ein laufstarker, dynamischer Spieler mit hoher Einsatzbereitschaft, der gut in unsere Spielphilosophie passt", sagt Trainer Philipp Semlic. Mit Mario Kröpfl (Hartberg), Patrick Bürger (Pinkafeld), Jan Meimer (Ilz) und Leon Koller (Gleinstätten) haben vier Spieler den SV Licht Loidl Lafnitz verlassen. "Besonders der Abgang von Mario Kröpfl tut weh. Persönlich freut es mich aber, dass wir einen doch schon etwas älteren Spieler so weiter entwickeln konnten, dass er den Sprung in die 1. Liga Österreichs schaffen konnte", so Semlic. Ebenfalls neu beim SV Licht Loidl Lafnitz ist Analyst Michael Steiner. Der SV Licht Loidl Lafnitz testet am Freitag, 14. Jänner um 16.30 Uhr in Vorau gegen Bruck a. d. Leitha. Auch die weiteren Tests gegen Allerheiligen (21. Jänner), Hartberg (28. Jänner), Pinkafeld (4. Februar) und GAK (11. Februar) sind in Vorau geplant. Wenn es die Witterung zu lässt, möchte man möglichst viele Matches auf Naturrasen spielen..