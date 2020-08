Bei der Pressekonferenz des TSV Prolactal Hartberg wurden aktuelle Dinge angesprochen und erörtert. Trainer Markus Schopp freut es sehr, dass ein Weg gefunden wurde, um in Hartberg weiter zu arbeiten. Ich muss dem Verein auch ein Kompliment aussprechen. Es ist mit Erich Korherr an der Spitze gelungen, Leistungsträger wie Dario Tadic, Rajko Rep, Felix Luckeneder und Thomas Rotter längerfristig an den Verein zu binden. Das war ja in den letzten Jahren nicht so. Für mich war nicht entscheidend, dass wir international vertreten sind, sondern dass ich immer das Gefühl bekomme, dass man sich hier in Hartberg weiter entwickeln möchte und ich meine Trainerphilosophie verwirklichen kann. Ich habe mit Sportdirektor Erich Korherr die Möglichkeit, immer an Verbesserungen zu feilen und damit werden wir auch international bestimmt gut dastehen.

Wir haben mit Corona eine interessante Phase durchgemacht, alles hat sich nach hinten verschoben und ich glaube, dass wir trotz der kurzen Vorbereitung gut gerüstet in die Saison starten können, weil wir mit einem Grundstock des Kaders weiter arbeiten können. Ziel ist es, die Mannschaft noch unberechenbarer, kompakter und flexibler zu machen. Es gibt ja noch viele Dinge, die wir noch besser machen können. Das ist leichter mit einem bestehenden Stamm.

Die vorige Saison hat unsere Erwartungen erfüllt, heuer haben wir Ambitionen, uns mit unseren Mitteln weiter zu verbessern. Ich habe da viele Ideen im Kopf, die ich mit der Mannschaft und einem starken Trainerteam umsetzen möchte. Das spürt die Mannschaft und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingt.

Wir haben ausgezeichnete Leute in Sachen Fitness und Analyse, mit Kurt Russ kommt jetzt noch viel Erfahrung dazu. Unsere Mannschaft ist durch die Verpflichtung von Alexander Burgstaller, Philipp Sturm, Manfred Gollner, Stefan Gölles und Hamidu Maiga sehr bereichert worden. Ich glaube, dass wir damit im Gesamten noch breiter und kompakter aufgestellt sind.

Sportdirektor Erich Korherr äußerte sich auch zu den Zielen:

„Wir wollen in der Bundesliga bleiben, die Meistergruppe wäre eine Sache, die wir gerne mitnehmen. Bezüglich den Verpflichtungen beziehungsweise den Vertragsverlängerungen der Leistungsträger war es anfangs schwierig, denn die Grundvoraussetzung war für alle, dass uns Markus Schopp als Trainer erhalten bleibt. Als das gelöst war, wurde es ein bisschen leichter.

Wir wollen uns auch bezüglich Infrastruktur mit Möglichkeiten für gemeinsames Frühstück, gemeinsames Mittagessen sowie der Möglichkeit, dass die Spieler mehr Zeit miteinander verbringen können, weiter verbessern.

Das Stadion bzw. die Besucherränge sind bereits so weit für die Saison adaptiert, dass jeder zweite Sitzplatz belegt wird. Das heißt, wir haben für etwa 1500 Besucher Platz. Ich denke, dass diese Karten als Dauerkarten rasch vergriffen sein werden und es wird keine Tageseintritte geben.