Neues Spiel, neue Chance, neuer Mut! Qualifikationsgruppe Teil 4 von 10. Am Samstag (9. 4.) gastiert der TSV Egger Glas Hartberg auswärts bei der SV Ried. Spielbeginn in der josko ARENA in Ried/Innkreis ist um 17:00 Uhr.

Die aktuelle Situation ist äußerst schwierig. Kein Sieg seit November 2021, seit sechs Runden kein Torerfolg, im Frühjahr nur drei Zähler eingefahren, gegen die Rieder noch kein Bundesliga-Spiel gewonnen. Alles Schnee und Statistiken von gestern. Nun wäre ein guter Zeitpunkt, sämtliche Statistiken zu brechen und die Trendwende als Team herbeizuführen.

Personell gibt es die eine oder andere Baustelle. Neben Mario Kröpfl fehlen auf jeden Fall Jürgen Heil, der nach seiner 5. Gelben gesperrt ist, und Donis Avdijaj (verletzt). Hinter dem Einsatz von Mario Sonnleitner steht ein großes Fragezeichen. Der zuletzt fehlende Christian Klem kehrt wieder zurück. Aber es werden elf Spieler am Platz stehen, die bereit sind und versuchen werden mit Leidenschaft, Zielstrebigkeit, vollster Entschlossenheit und Siegeswille in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Wir fahren nach Ried um die Heimniederlage gegen Wattens auszumerzen. Dazu bedarf es weiterhin einer soliden und souveränen Abwehrleistung, die die Mannschaft auch in den letzten drei Partien an den Tag gelegt hat. Auf der anderen Seite müssen wir unser Spiel nach vorne und unsere Statistik auf das Tor zu schießen bzw. das Tor zu treffen ganz klar verbessern. Gelingt uns das, dann haben wir gute Möglichkeiten auch in Ried zu punkten."

Innenverteidiger Michael Steinwender: "Wir wollen in Ried selbstverständlich ein gutes Spiel abliefern. Wir wissen aber auch, dass Ried in den Umschaltsituationen sehr gefährlich ist, daher müssen wir die Tiefe gut verteidigen. Wenn wir unsere Hausaufgaben gut erledigen, werden wir drei Punkte aus Ried mitnehmen können."