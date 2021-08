Im Heimspiel gegen Altach lieferte der TSV Egger Glas Hartberg ein gutes Spiel. Zum Leidwesen der Hausherren nützten die Gäste zwei Stellungsfehler in der Abwehr in der Anfangsphase zu zwei Toren. In der Folge kreierte Hartberg viele Chancen, einzig Dario Tadic konnte eine davon zum Endstand von 1:2 nützen. Am kommenden Samstag, 7. August, gastieren die Oststeirer um 17 Uhr bei der Austria Klagenfurt. "Wir werden die Fehler gut analysieren, dann sind wir ganz bestimmt bereit für die Partie in Klagenfurt", gibt sich Trainer Kurt Russ optimistisch.