Viel Euphorie beim FSK

Beim Fußball- Landesligaverein Fürstenfelder Sportklub (FSK) geht man nach einem Trainerwechsel nach der Herbstsaison mit viel Zuversicht in die Punktejagd im Frühjahr.

Neues Trainerteam

Der neue Coach Sascha Stocker wird von einem neuen Trainerteam bestens unterstützt. Michael Grassmugg übernimmt das Amt des Tormanntrainers. Er selbst bringt als ehemaliger Keeper viel Erfahrung mit. Der Leiter des Gymnasiums in Güssing, Robert Antoni, wird sich als Pädagoge und Individualcoach schwerpunktmäßig um die Weiterentwicklung der jungen Spieler kümmern. Er führte vor einigen Jahren die Zweiermannschaft in die Unterliga. Mario Krammer und Andreas Wilfling, die beide noch aktiv beim FSK tätig sind, unterstützen Sascha Stocker im normalen Trainingsablauf beziehungsweise im Athletikbereich. Der Test gegen Fehring musste wegen Coronafällen beim Gegner abgesagt werden. Am Freitag, 4. Feber, empfängt der FSK um 19.15 Uhr am JUFA Kunstrasen Gleisdorf.