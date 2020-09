Vizemeistertitel für Christoph Holzer

GREINBACH. Bei den Österreichischen Radsportmeisterschaften im Cross Country, die unter strengen Covid 19-Maßnahmen in Zanzenberg bei Dornbirn/Vorarlberg stattfanden, ging Christoph Holzer aus Staudach, Gemeinde Greinbach, erstmalig in der Klasse U 17 an den Start. Bei wetterbedingt sehr schlechten Verhältnissen gelang ein starkes Rennen, das schlussendlich mit dem Vizemeistertitel belohnt wurde.