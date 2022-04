Wichtiger Punkt für TSV

Mit dem 0:0 in Ried eroberte der TSV Egger Glas Hartberg in der Qualifikationsgruppe der Fußball Bundesliga einen ganz wichtigen Punkt, denn Altach hat mit einem 3:0 Sieg bei der WSG Tirol mit den Hartbergern punktemäßig gleich gezogen (beide 14). Die Vorarlberger liegen aber durch das 0:0 des TSV im direkten Duell in Altach noch am Tabellenende. In der Qualigruppe hat sich alles zusammengeschoben. Es wird ein unglaublich harter Kampf gegen den Abstieg, denn alle sechs Mannschaften trennen nur vier Punkte. Der TSV empfängt nun am Karsamstag um 17.00 Uhr die Admira.

In Ried hatten die Oststeirer eigentlich alle Möglichkeiten, mit einem Sieg heim zu fahren, denn es wäre mehr als ein 0:0 drinnen gewesen. Seth Paintsil und Jürgen Lemmerer versäumten es in der regulären Spielzeit Hartberg in Führung zu bringen, in der Nachspielzeit (90+3) hatte Tobias Kainz dann noch eine Großchance, leider wieder nichts. So blieb es beim 0:0. "Nun müssen wir im Heimmatch am Karsamstag der Admira ein Osterei legen und einen Sieg einfahren, denn nur ein Sieg kann uns richtig weiter bringen. Dass wir es drauf haben, hat das heutige Spiel gezeigt, einzig die Chancenauswertung lässt derzeit einige Wünsche offen", sagte Sportdirektor Erich Korherr nach dem Spiel.