Die Verleihung des Berufstitels Kommerzialrat an den Hartberger Bürgermeister und Fahrschulunternehmer Marcus Martschitsch nahm Kommerzialrat Reinhard Kinelly, Inhaber des BB1 Restaurants am Hartberger Bahnhof, des BB1 Stüberls neben dem Schuhhaus Reno und des BB1 Heurigen in Bad Waltersdorf, zum Anlass, um persönlich zu gratulieren und einen edlen Tropfen aus der Region zu überreichen. „Mir wurde dieser Titel im Jahr 2012 verliehen und ich weiß, welche hohe Voraussetzungen dafür notwendig sind. Ich schätze Kommerzialrat Martschitsch als Mensch, der für alle Anliegen ein offenes Ohr hat und der mit vollem Einsatz und Motivation für die positive Entwicklung von Hartberg und seiner Wirtschaft aktiv ist.“