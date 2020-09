Neues Café, Bistro, Restaurant und Shop in St. Johann in der Haide.



Mit einer „inoffiziellen Zapfprobe“ wurde das neue „Johann“ in der Rathstraße 3, direkt bei der Autobahnabfahrt St. Johann in der Haide seiner Bestimmung übergeben. Das „Johann“ ist Café, Bistro, Wirtshaus und Shop in einem, und das zurzeit an 365 Tagen im Jahr von 5 Uhr früh bis Mitternacht.

Atmosphäre zum Wohlfühlen



Oder, wie es die Inhaberfamilien Wilfried & Seppi Rath in ihrer launigen Einladung vermerkten: das „Johann“ ist für „Hackler“, „Kaffeetanten“, „eilige Reisende“, „Business-Men & -Women“, „süße Leckermäulchen“, „Nachmittags-Frühstücker“, „Wein-Chennasoire“, „Karten-Tipler“, „Wochenend-Party-Bedarfs-hab‘-ich-noch-vergessen Shopper“, „Hab‘-nur-eine-halbe-Stunde-Mittagspause Genießer“, „Sperrstunden-Hockenbleiber“ und ähnliche. „Mit unserem Konzept unternehmen wir den Versuch, einen möglichst breiten Bogen unseres Angebotes und unserer Dienstleistung in einer Atmosphäre zum Wohlfühlen zu spannen“, so Inhabervertreter Josef Rath in seiner Begrüßung.

"Inoffizielle Zapfprobe"



Davon überzeugten sich anlässlich der „Zapfprobe“ nicht nur zahlreiche Vertreter der am Bau beteiligten Firmen sondern auch auch Bgm. Günter Müller, Vzbgm. Walter Berghofer und der neue Ortsvorsteher von Unterlungitz Christoph Miksch. Bgm. Müller gratulierte namens der Gemeinde St. Johann in der Haide zum gelungenen Projekt und dankte den Familien Rath für die Investition, die nicht nur der Nahversorgung der Bevölkerung dient sondern ingesamt auch 28 Arbeitsplätze sichert. Johann-Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 5 Uhr früh bis Mitternacht.