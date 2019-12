Das Logo-Christkind ließ Kinderwünsche wahr werden

HARTBERG. Auf vielfachen Wunsch gab es heuer in der Vorweihnachtszeit wieder die Wunschtanne im Möbel-Mitnahmemarkt Logo in Hartberg. Aus den zahlreichen Kinderwünschen hatte das „Logo-Christkind“, Firmenchefin Rosmarie Strecker 22 gezogen gezogen und wenige Tage vor Weihnachten in Anwesenheit der glücklichen Gewinner in Erfüllung gehen lassen. „Neben der Beteiligung an sozialen Aktionen wollten auch heuer wieder dieser lieb gewordenen Tradition folgen und Herzenswünsche von Kindern aus unserer Region wahr werden lassen. Gleichzeitig ist es ein Dank an unsere Kunden, die in der Region einkaufen, die heimische Wirtschaft stärken und damit auch Arbeitsplätze sichern“, so Rosmarie Strecker zum Anlass für diese gelungene Weihnachtsaktion.