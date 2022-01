Die Oststeiermark ist für eher kleine, aber sehr feine Skigebiete bekannt.



Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld steht so wie die gesamte Oststeiermark für kleine, aber dafür umso feinere Familienskigebiete, ausgezeichnete Langlaufloipen, märchenhafte Naturerlebnisse abseits der Piste und jede Menge genussvolle Urlaubserlebnisse. „Im Winter ist der Garten Österreichs ein echtes Familien-Ski-Paradies“, sind sich die regionalen Tourismusexperten einig.

Langlaufspaß für die ganze Familie auf der Joglland-Loipe in St. Jakob im Walde.

Auch ideal für Anfänger



Oft heißt es, Glück käme von innen. Ein Skiurlaub in der Region bestätigt: Es kommt von draußen. Die Skigebiete in der Region Joglland-Waldheimat, allen voran der Familienschiberg St. Jakob im Walde und das Schneeland Wenigzell, sind ideal für Kinder und ältere Skianfänger.

Beste Bedingungen herrschen am Familienschiberg St. Jakob.

Die sanften Hänge sorgen dafür, dass Debütanten es langsam angehen können. Wer Unterstützung braucht, nimmt an einem der zahlreichen Skikurse teil. Worauf auch immer Sie stehen – ob Snowboard, Langlauf- oder Alpinski – gleich mehrere Skischulen bieten Einzel- und Gruppenunterricht an. Und wenn Sie keine Ausrüstung haben, ist das auch kein Problem. Alles für den Wintersport können Sie sich vor Ort ausleihen.

WinterCard

Die Oststeiermark WinterCard ermöglicht Einheimischen und Gästen mit nur einer Karte unbegrenztes Ski- und Langlaufvergnügen in der Region. Die Karte ist in drei verschiedenen Kartentypen erhältlich: Die klassische Saisonkarte sowie zwei flexible Kartentypen, eine „5 Tage aus der Saison-Karte“ sowie eine „7 Tage aus der Saison-Karte“ stehen zur Wahl.

Höchster Langlaufgenuss

Auf der Joglland-Loipe macht das Langlaufen so richtig viel Spaß. Die klassischen Langläufer und Skater finden hier in St. Jakob perfekte Loipenbedingungen. Die Gäste erfreuen sich über täglich frisch gespurte Loipen und die Beschneiungsanlage sorgt für Schneesicherheit. Abends unter der Woche verschafft ihnen die Flutlichtanlage zusätzliche Trainingsstunden. Die Joglland-Loipe ist mit dem Steirischen Loipengütesiegel ausgezeichnet und erfüllt somit beste Standards für einen perfekten Langlaufurlaub in der Steiermark.

Kontakt und Info´s:

Joglland-Loipe St. Jakob im Walde

Familie Orthofer

Filzmoos 12, 8255 St. Jakob im Walde

Tel. 03336 8237

Mail: office@orthofer.at

www.orthofer.at

Schneeland Wenigzell

Kandlbauer 57, 8254 Wenigzell

Tel. 0664 1465597

Mail: info@schneeland-wenigzell.at

www.schneeland-wenigzell.at

Familienschiberg St. Jakob im Walde

Kirchenviertel 34, 8255 St. Jakob im Walde

Tel.. 03336 8259

Mail: info@familienschiberg.at

www.familienschiberg.at

