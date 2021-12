HARTBERG. Elvte, die Werbeagentur für Online-Marketing mit Hauptsitz am Ökopark Hartberg und zwei weiteren Standorten in Graz und Wien, feiert die ersten drei Jahre. Die junge „Boutiqueagentur“ unter der Leitung von Geschäftsführerin Laura S. Riedl darf sich bereits in „jungen Jahren“ über große Erfolge und zahlreiche zufriedene Kunden freuen.

Elvte ist „Schmuckstars-Webstar of the Year“.

Foto: Andreas Tischler

hochgeladen von Alfred Mayer

Namhafte Unternehmen und Persönlichkeiten aus Österreich und International füllen die Kundenkartei und profitieren von maßgeschneiderten Strategien, individuellen Maßnahmen und lösungsorientiertem Krisenmanagement im Digitalbereich. Das siebenköpfige Team brilliert mit einem außergewöhnlichen Angebot, bei dem Kunden nicht nur in strategischer Planung und laufender Analyse, sondern auch in kreativen Kampagnen beraten und unterstützt werden.

Das Elvte-Office am Ökopark Hartberg.

Foto: Elvte

hochgeladen von Alfred Mayer

„Wir freuen uns, dass wir gerade in den letzten beiden Jahren, viele heimische Unternehmen mit unserem Angebot unterstützen, und so auch einen Teil zur Erhaltung und Weiterentwicklung jahrelang erfolgreich aufgebauter Strukturen beitragen konnten“, so Riedl. „Das neue Jahr bringt weitere spannende Projekte und Ziele, die Elvte wie gewohnt mit viel Herzblut und in gewohnter Handschlagqualität umsetzen wird.“

www.elvte.agency