Die Vorgänge rund um die Commerzialbank Mattersburg sind eine Kombination aus krimineller Energie und beispielloser Schlamperei. Dabei gerät auch immer mehr die Wirtschaftsprüfungskanzlei TPA in den Fokus, die den Machenschaften rund um Bankchef Martin Pucher über einen langen Zeitraum den "Sanctus - Stempel" aufdrückte - dies obwohl es bereits seit Jahren Verdachtsmomente bezüglich Malversationen gab und hier auch ermittelt wurde. Fakt ist, dass mit äußerst subtilen Mitteln hunderte Millionen Euro erfunden wurden, um so die Bilanz der Burgenländischen Regionalbank aufzublähen. Bislang unbekannt - über die Prüfungskanzlei TPA - diese war im Übrigen auch mit der Abschlussprüfung einer Wirecard Tochter in Österreich betraut - gibt es eine Verbindung zu einem anderen prominenten ehemaligen Unternehmen in Fürstenfeld.

Als der damalige Handelskonzern DCM Decometal aufgrund der Weltfinanzkrise 2008/09 aber auch durch Fehlleistungen des Firmengründers in Schieflage geriet, übernahm ein Bankenkonsortium unter Führung der Raiffeisenbank International die Kontrolle und setzte einen neuen Geschäftsführer ein. Dieser Geschäftsführer beauftragte dann die TPA ein sog. "Audit" (Vor-Gutachten) zur Firmen-Holding zu erstellen. Besagtes Audit war dann in Folge maßgebliche Grundlage für die Insolvenz der Holding, durch die Fürstenfeld und die Steiermark letztendlich einen Paradebetrieb verloren, dessen Umsätze in Spitzenzeiten die Dollar-Milliardengrenze überstieg.

Pikantes Detail - genauso wie bei der bereits erwähnten Wirecard Tochter übernahm damals ebenfalls die Gattin eines TPA Partners die Abwicklung der Insolvenz. Eine durchaus interessante Konstellation - gerade auch angesichts der enormen Wertsteigerung diverser ehemals im Decometal Konzern befindlicher Firmenbeteiligungen.

Es bleiben viele Fragen offen - Fakt ist aber, dass manche Wirtschaftsprüfungskanzleien ebenfalls genauer geprüft werden sollten.