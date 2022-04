Mit 20. April liefern die Photovoltaikflächen der Stadtwerke Fürstenfeld 648 kWp, heuer wird auf 1.100 kWp aufgestockt.

FÜRSTENFELD. Mit der geplanten Geothermiebohrung und dem geplanten Holzvergaserwerk steckt die Stadtgemeinde Fürstenfeld ein hohes Ausmaß an Energie in nachhaltige Energiegewinnung. Im Bereich des Photovoltaikausbaus durch die Stadtwerke Fürstenfeld ist die Realisierung bereits ein konkretes Vorhaben. Zur bisherigen Photovoltaikleistung von 423 kWp kommen mit der Inbetriebnahme von Sonnenstrom-Anlagen auf zwei Dächernam 20. April 225 kWp hinzu. Auf sieben öffentlichen Gebäudedächern werden Flächen mit einer Gesamtleistung von zusätzlichen 423 kWp installiert. "Fürstenfeld ist in punkto Energiewirtschaft vielfach Vorreiter und bringt mit dem Ausbau der Photovoltaik ein weiteres nachhaltiges Projekt auf den Weg", so Bürgermeister Franz Jost.

Bilanzielle Unabhängigkeit

"Durch die Gaspreis-Thematik ist der Großhandelspreis für Strom volatil. Ziel ist eine bilanzielle - also eine ganzjährig gerechnete - Unabhängigkeit in der Produktion, um der Gaskrise zu entrinnen", verweist Stadtwerke-Geschäftsführer Franz Friedl darauf, dass technisch geeignete Dächer für die Sonnenstromerzeugung, insbesondere in urbaner Lage, eine begrenzte Ressource sind. "Das Wichtigste in Hinkunft ist, den Strom direkt in Fürstenfeld zu produzieren, um Stadtwerke-Kunden weiterhin einen fairen Strompreis zu gewährleisten", so Franz Friedl.

Potenzial für grünen Strom

Mit der alleinigen Nutzung von Dachkonstruktionen könne "100 Prozent grüner Strom" keinesfalls erreicht werden. Chancen, wie Franz Friedl ausführt, eröffnet die jüngst erfolgte Konsolidierung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG). Bisher nicht genehmigte Förderungen werden künftig ebenso für Freiflächen-Photovoltaikanlagen gewährt.

Chance auf +1,5 mWp

Im Jahr 2012 wurde am Fürstenfelder Energieweg eine Freifläche zweckgewidmet, die vorgesehene 1,5 mWp-Photovoltaikanlage wurde mangels Fördermöglichkeit nicht errichtet. "Im Sommer 2022 sind unsere Photovoltaikanlagen imstande, 1.077 kWp zu liefern, am Jahresende werden es 1,24 GWh sein. Der Gesamtjahresverbrauch im Netzgebiet der Stadtwerke beträgt 40,5 GWh, das entspricht einer Eigenabdeckung von drei Prozent", belegt der Stadtwerke-Geschäftsführer mit Fakten, dass dringend weitere Anlagen für eine Autarkie erforderlich sind.

Netz muss belastbarer werden

In Anbetracht mehrerer Faktoren, wie der markant steigenden E-Mobilität, seien Investitionen in ein modernes, belastungsfähiges Stromnetz einzukalkulieren. "Betreiber sind in den nächsten Jahren gefordert, das Netz massiv zu verstärken", erläutert Franz Friedl, dass hinsichtlich der zu erwartenden Einspeisungen das Leitungsnetz keine Einbahn mehr sei.

Viele Anfragen bezüglich der Errichtung privater Photovoltaikanlagen ergehen an die Stadtwerke. Förderansuchen für Anlagen von bis zu fünf kWp können im Stadtwerkebüro beantragt werden.

650 kWp 2022 zusätzlich

• In Betrieb: 9 Anlagen, 423 kWP

• Ab 20. 4.: +2 Anlagen, 225 kWp

• Ende 2022: +5 Anlagen, 423 kWp

2. Fürstenfelder Kunstauktion am 20. Mai: Kunstwerke kommen unter den Hammer