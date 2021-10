HARTEBRG. Im Februar dieses Jahrs erfolgte der Spatenstich für das Wohnbauprojekt Baumschulgasse in Hartberg. Während einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren werden von der Familie Brugner aus Hainersdorf als privatem Bauträger zwei je viergeschossige Wohnhäuser mit ingesamt 37 Eigentumswohnungen – davon zwei Penthouse-Wohnungen – mit Flächen von 49 bis 98 Quadratmetern errichtet. Alle Wohnungen sind entweder mit einer Loggia, einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Außerdem werden beide Wohnhäuser komplett unterkellert, wodurch sich weitere Fläche für Kellerabteile, Fahrradabstellplätze und Tiefgaragenplätze ergeben.

Mitte Oktober wurde nun die Dachgleiche erreicht und alle bisher am Bau beteiligten Firmen mit ihren Mitarbeitern zur Gleichenfeier geladen. Bauherr Werner Brugner dankte für die bisher erbrachten Leistungen und freute sich, dass die Bauarbeiten bisher unfallfrei verlaufen sind. Für den passenden Gleichenspruch sorgte Gregor Reitgruber, Maurerlehrling bei der Fa. Swietelsky in Pöllau.

Bgm. Marcus Martschitsch nutzte die Gelegenheit, um der Familie Brugner für die Projektinitiative zu danken und betonte den großen Bedarf an hochwertigem Wohnraum in der Bezirkshauptstadt. Alle Infos zum Projekt auf www.epimmobilien.at