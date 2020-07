Mangalitza-Farm in Ottendorf an der Rittschein erweitert ihr Franchise-Programm und ist auf der Suche nach regionalen Landwirten als Mastpartner für Mangalitza Ferkel.

OTTENDORF AN DER RITTSCHEIN. Seit 2014 züchtet Familie Birli reinrassige Mangalitza-Schweine. Gestartet in Ungarn möchte man seit 2019 mit Hilfe eines fairen und nachhaltigen Franchisesystems das Fleisch der stark nachgefragten, bewegungsfreudigen Tiere als regionale Produkte auch in Österreich verbreiten. Im vergangenen Herbst eröffnete man als "La Gioia GmbH" eine Mangalitza-Farm in Ottendorf an der Rittschein. Nun erweitert man das Franchise-Programm: Das Unternehmen bietet interessierte Landwirte aus der Region, die Möglichkeit Mastpartner für Mangalitza Ferkel zu werden.

Foto: La Gioia

hochgeladen von Veronika Teubl-Lafer

Ganzjährig im Freien

Und so funktioniert´s: "Der Landwirt bekommt drei Monate alte Ferkel und zieht diese auf seinem Hof nach 'LG Mangalitza Vorgaben' auf. Nach 14 Monaten kommen die Schweine wieder zu uns zurück", erklärt Hans-Jürgen Birli, dass der Bauer auch die Möglichkeit hat, einen Teil der aufgezogenen Tiere selbst zu verwerten. Das Modell biete Landwirten viele Vorteile, so Birli:"Die robusten und sehr sozialen Mangalitza Schweine sind einfach in der Haltung, da sie zwar viel Platz und Auslauf, aber wenig Aufmerksamkeit seitens des Bauern benötigen und lediglich durch einen Unterstand geschützt, auch ganzjährig im Freien leben können." Außerdem sei es möglich, Ferkelgruppen nacheinander gestaffelt aufzuziehen, um das Einkommen zu verteilen und dadurch Kunden regelmäßig beliefern zu können.

Angemessenes Einkommen für landwirtschaftliche Arbeit

"Mit unserem Franchise- und Mastmodellen möchten wir erreichen, dass Landwirte ihren Beruf mit Leidenschaft und Überzeugung leben und dafür ein angemessenes Einkommen erwirtschaften können. Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung und können dennoch selbstständig arbeiten", erklärt Geschäftsführerin Nathali Birli. Für Interessierte finden in den kommenden Monaten Informationsveranstaltungen statt. Genaue Details dazu und Kontaktadresse gibt es auf www.lg-mangalitza.eu