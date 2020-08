Maschinenring unterstützt die Winzer in der Region

GREINBACH. Aufgrund der Coronapandemie und des damit verbundenen Ausfalls vieler Erntehelfer hat sich der Maschinenring Hartbergeland kurzfristig dazu entschlossen, eine Traubenvollernte-Maschine der Marke New Holland „Braud“ 9070 L anzukaufen. „Damit können wir den Weinbauern in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz ein Hochleistungsgerät anbieten, das die Traubenernte effizienter, schneller und günstiger macht“, so Maschinenring-Geschäftsführer Hannes Windhaber anlässlich der offiziellen Präsentation, zu der zahlreiche interessierte Weinbauern aus der Region begrüßt werden konnten.

Auch Kammerobmann Herbert Lebitsch, der selbst als Weinbauer aktiv ist, zeigte sich vom Traubenvollernter begeistert und dankte für die zukunftsweisende Investition. Für die Bedienung des Traubenvollernters stehen mit Josef Handler und Lukas Kurtz zwei speziell dafür geschulte Schofföre zur Verfügung. Das MR-Sortiment für die Weinbauern umfasst zusätzlich einen Laubbläser, zwei Crossflowfilter und zwei vollautomatische Füllanlagen. Aber Eile tut Not, der Traubenvollernter ist für die Saison 2020 bereits weitestgehend gebucht und ausgelastet.