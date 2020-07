Ab 20 Dienstjahren gibt es ab 1. Jänner 2021 eine sechste Urlaubswoche.



Mit positiven Nachrichten stellte sich Nationalratsabgeordneter Josef „Beppo“ Muchitsch, Vorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz, bei den Arbeitern auf der Baustelle für den neuen Ringana Campus in St. Johann in der Haide ein. Bauarbeiter haben ab 1. Jänner 2021 bereits nach 20 Arbeitsjahren statt wie bisher nach 25 Jahren Anspruch auf eine sechste Urlaubswoche. „Eine Forderung für die wir jahrelang gekämpft haben und in einer der letzten Plenarsitzungen vor der Sommerpause einstimmig beschlossen wurde“, so Muchitsch.



Und Schnitzelsemmeln



Hauptziel der Novelle zum Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) ist die Förderung von Ganzjahresbeschäftigungen in der Baubranche. In diesem Sinn ist eine Entlastung von Bauunternehmen, die Mitarbeiter während der Wintermonate bzw. in den Winterfeiertagen beschäftigten, vorgesehen. Und damit es nicht bei den positiven Nachrichten alleine blieb gab es für alle Arbeiter auf der Baustelle Schnitzelsemmeln vom Erlebnisheurigen „Kellerschlössl“ Fam. Zaunschirm in Unterlungitz sowie gekühlte alkoholfreie Durstlöscher. Beim Verteilen wurde NR Muchitsch unter anderem von Gewerkschaftssekretär Marcus Gordisch, SPÖ-Regionalvorsitzendem LAbg. Wolfgang Dolesch, Bgm. Günter Müller, Bgm. Thomas Heim, vida-Vorsitzendem Martin Lebenbauer, Regionalgeschäftsführer Hans Hammer und Gemeinderat Christoph Miksch unterstützt.