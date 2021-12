Bezirksbäuerin Michaela Mauerhofer aus Greinbach im meinBezirk.at-Interview.



meinBezirk.at: Sie sind seit März 2021 als Bezirksbäuerin tätig, welche Zwischenbilanz können Sie ziehen?

MICHAELA MAUERHOFER: Nach meiner Wahl zur Bezirksbäuerin von Hartberg-Fürstenfeld, die noch im Lockdown stattgefunden hat, haben wir im Mai mit den ersten Sitzungen und Planungen für die nächsten fünf Arbeitsjahre begonnen. Wir haben es geschafft, fast in jeder Gemeinde eine Gemeindebäuerin und ihre Stellvertreterinnen zu wählen. Zusätzlich ist mir ein Bäuerinnenbeirat zur Seite gestellt, wo aus jeder Region des Bezirkes eine Beirätin dabei ist. Dieser Beirat hat sich am 8. November zu einer Beiratsklausur getroffen, um die Aufgaben und Ziele für die nächsten fünf Jahre zu definieren. Das neue Beiratsteam sowie die Gemeindebäuerinnen sind voller Ideen und Tatendrang und freuen sich, sich für ihre Berufsgruppe einzusetzen.

Worin liegen die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?

Als großen Schwerpunkt sehe ich die Förderung der Bäuerinnen hinsichtlich der beruflichen, sowie auch der persönlichen Aus- und Weiterbildung. Große Anliegen sind auch die Verbesserung der sozialen Lage und der gesundheitliche Situation der Bäuerinnen.

Als Funktionärin pflege ich den Kontakt mit den Bäuerinnen und Bauern, aber ich bin auch Sprachrohr nach außen und versuche mit anderen Berufsgruppen und Vereinen zu netzwerken. Durch die mediale Präsenz wird der Konsument auf die großartigen Produkte unserer Betriebe aufmerksam. Wir Bäuerinnen müssen der Gesellschaft unsere Arbeit näher bringen, damit unsere Produkte als wertvoll geschätzt werden.

Wie hat sich die Coronapandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Das Arbeitsjahr begann mit Absagen von Präsenzveranstaltungen, stattdessen gab es viele Videokonferenzen; und leider endet es nun auch so. Im Sommer hatten wir die Möglichkeit, uns persönlich auszutauschen, die Gemeindebäuerinnen könnten einander kennenlernen. Ein persönliches Gespräch ist mit einer Diskussion über den Bildschirm nicht vergleichbar.

Leider hat uns im Herbst Corona wieder eingeholt und so sind einige Veranstaltungen und vor allem Weiterbildungen und Kurse der Bäuerinnen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Wie stellt sich die Situation der Bäuerinnen im Bezirk aus Ihrer Sicht dar?

Regional sehr unterschiedlich. Während es im Norden noch sehr viele Bäuerinnen im Vollerwerb gibt, sind im südlicheren Teil von Hartberg-Fürstenfeld viele Frauen nebenberuflich Bäuerin. Dennoch werden etwa ein Viertel der Betriebe von Frauen und etwa ein Fünftel der Betriebe von Personengemeinschaften mit Frauenanteil geführt.

Die Bäuerinnen setzen sich für ihr Produkt ein und gerade die direktvermarktenden Betriebe, Buschanschankbetriebe oder Betriebe mit Urlaub am Bauernhof tragen oft die Handschrift der Frauen.

Was macht es für Sie besonders schön, Bäuerin zu sein?

Neben dem vielfältigen Arbeitsfeld der Bäuerinnen, sei es Stall-, Feld- oder Büroarbeit, gefällt mir die freie Zeiteinteilung am besten. In der Erntezeit bzw. zu Fütterungszeiten ist es notwendig, vor Ort zu sein, steht jedoch nichts Wesentliches an, kann ich mir den Tag frei einteilen. Auch die Betreuung von Kindern oder älteren Familienmitgliedern geht leichter, wenn das Haus nicht für die Arbeit verlassen muss.

Wo liegen die größten Herausforderungen?

Eine der größten Herausforderungen ist die Eingliederung der Jungbäuerinnen, damit die Bäuerinnen eine starke Gruppe in der Gesellschaft bleiben. Neben der Erhaltung der Traditionen ist es für die Weiterentwicklung und das Fortbestehen der Betriebe notwendig, dass die Bäuerinnen und Bauern innovativ und ideenreich handeln. Die Konsumentinnen müssen die Landwirtschaft verstehen, um unsere Arbeit wertschätzen zu können.

Wie sieht es mit der bäuerlichen Jugend aus?

Es gibt eine Gruppe von Jungbauern und -bäuerinnen, die im Sommer ein Manifest mit dem Titel „Bauer sein ist cool“ herausgebracht hat. Die interessierte Jugend bringt neue Ideen und neue Betriebszweige ein und schafft es, wieder zurück in den Vollerwerb zu gehen.

Was sind die Schwerpunkte 2022?

Unsere Schwerpunkte sind neben der Erhaltung der Traditionen und der Lebensqualität auf den Höfen vor allem die Weitergabe von Wissen über die heimischen Lebensmittel in Schulen und Kursen sowie die Konsumenteninformation.

Die Jahresplanung für 2022 ist bereits gemacht, wir werden versuchen, alle Veranstaltungen und Weiterbildungen für die Bäuerinnen bestmöglich durchzuführen. Für die Jungbäuerinnen haben wir Ende Mai eine Veranstaltung geplant und unser großer Tag wird im November sein, wo wir nach drei Jahren Pause wieder einen Bezirksbäuerinnentag organisieren.

Daten und Fakten zur Person

Name: Michaela Mauerhofer

Alter: 48 Jahre

Familie: verheiratet, 2 Töchter (16, 17)

Beruf: kombinierter Schweinebetrieb in Greinbach mit Johann Mauerhofer

