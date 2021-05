Mobilitätsentwicklung in den Regionen muss umfassende Klima-, Energie- und Umweltziele miteinbeziehen.

Die Mobilität der Zukunft muss die Erreichbarkeit verbessern, Mobilität für alle ermöglichen, den Verkehr sicherer bewältigen und gleichermaßen das Klima und die Umwelt schützen. Dabei sind zahlreiche technologische Umbrüche sowie auch das durch die Pandemie veränderte Mobilitätsverhalten zu berücksichtigen. Für den städtischen Bereich sind vor allem klima- und umweltverträgliche Lösungsansätze das Ziel. In den ländlichen Bereichen geht es um die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Forcierung von Mikro-ÖV-Projekten, um Lücken zum öffentlichen Verkehr zu schließen. Das Projekt "SAM – Das Sammeltaxi" wurde vom Regionalmanagement Oststeiermark initiiert.

Unterwegs mit "SAM"

Seit Jänner 2020 ergänzt "SAM – Das Sammeltaxi" erfolgreich den bestehenden öffentlichen Verkehr in mehr als 60 oststeirischen Gemeinden. "SAM" wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem dazu genutzt, um aus den Randgebieten und entlegenen Ortsteilen in die regionalen Ortszentren sowie zu Bus und Bahn zu gelangen. Neben dem Individualverkehr werden der öffentliche Verkehr (ÖV), der Mikro-ÖV und der Radverkehr sowie die Bahnverbindungen künftig eine immer stärkere Rolle spielen. Deshalb wird – wie auch in anderen Regionen in der Steiermark – der Mikro-ÖV mit "SAM" getestet. Der Erfolg spricht für sich: Bereits im ersten Jahr konnten knapp 15.000 Menschen transportiert werden. Das Projekt wird vom Regionalressort des Landes Steiermark unterstützt.

