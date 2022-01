2021 wurden 8-Städte-Gutscheine im Wert von 7,9 Millionen Euro verkauft; 6,4 Mio. Euro wurden eingelöst. Rekordmonat ist ungeschlagen der Dezember.

OSTSTEIERMARK. Einen neuen Rekord verzeichnen der Oststeirische 8-Städte-Gutschein 2021. Bereits im vergangenen Jahr wurde mit einer Verkaufssume von 6,2 Millionen Euro ein neuer Rekord erzielt. 2021 wurde dieser abermals bei weitem übertroffen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in den 8 Städten Hartberg, Fürstenfeld, Friedberg, Gleisdorf, Weiz, Feldbach, Fehring und Bad Radkersburg Gutscheine im Wert von 7,9 Millionen Euro verkauft.

Trend zum Gutschein bleibt ungebrochen

"Der Trend von 2020 in der Corona-Zeit verstärkt auf den Kauf von Gutscheinen zu setzen, hat sich auch 2021 fortgesetzt", resümiert Robert Gether, Geschäftsführer der Oststeirischen 8-Städte-Kooperation. Über 70 Prozent gingen in der Zeit von Oktober bis Dezember über den Ladentisch. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit griffen zur beliebten Gutscheinvariante - auch als Last Minute-Geschenk. So wurden allein am 23. Dezember Gutscheine im Wert von 210.000 Euro verkauft.

Wie nutzt du den 8-Städte-Gutschein?

"Eine echte Win-Win-Situation"

Auch zahlreiche Firmen haben in den letzten Jahren den Wert des 8-Städte-Gutscheines erkannt und greifen bei Weihnachtsgeschenke verstärkt auf jenen zurück. "Eine Win-Win-Situation", wie Gether betont:"Das Einlösen funktioniert unkompliziert und flächendeckend in allen 8-Städten der Oststeiermark und gleichzeitig bleibt die Kaufkraft zu 100 Prozent in der Region." Heuer wurden übrigens Gutscheine im Wert von 6,4 Millionen Euro eingelöst. "Eine Wertschöpfung, die dem stationären Handel direkt in der Region zu Gute kommt", betont Gether.

Robert Gether, Geschäftsführer der Oststeirischen 8-Städte-Kooperation zog über das Rekord-Gutscheinjahr 2021 Bilanz.

Was wird mit dem Gutschein am meisten gekauft?

Am beliebtesten ist übrigens der Kauf von Lebensmittel und Produkten bei Interspar, in keinem anderen Unternehmen wurden 2021 mehr Gutscheine eingelöst, als hier. Und obwohl 2021 ein neuer Rekord aufgestellt wurde, wird weiter aktiv an der Weiterentwicklung des Gutscheines gearbeitet. Trotz der Zusammenlegung der oststeirischen Tourismusverbände zu den beiden Erlebnisregionen Oststeiermark und Thermen- & Vulkanland, bleiben die acht städtischen Tourismusbüros weiterhin Verkaufsstellen für den Gutschein. "Ich gehe davon aus, dass das auch nach der einjährigen Übergangszeit so bleiben wird", sagt Gether. Die genauen Details sei noch mit den beiden Geschäftsführern der Erlebnisregionen abzusprechen. Eine Ausweitung der sieben Automatenstandorten sei nicht angedacht.

Bald Teil der Cities-App?

Weiterdenken will man stattdessen die 8-Städte-Gutschein-App, die 2020 gelaunched worden ist. "Wir sind hier in intensiven Gesprächen mit der Cities App und deren Geschäftsführer Sebastian Thier. Da sechs der acht Städte bereits Teil der Cities App sind, wollen wir auch den 8-Städte-Gutschein in diese integrieren, um damit ein attraktives Bonifikationssystem zu schaffen.

Gutschein als regionales Zahlungsmittel

"Wir wollen Anreize schaffen und den 8-Städte-Gutschein als regionales Zahlungsmittel etablieren", verdeutlicht Gether, dass der Gutschein, nicht nur als wichtiger Frequenzbringer für die acht Städte funktioniert, sondern dadurch auch einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung des regionalen und stationären Handel leistet und damit Arbeitsplätze vor Ort sichert. Übrigens: seit dem Start der 8-Städte-Gutscheine 2003 wurden Gutscheine im Wert von 85,9 Millionen Euro verkauft und im Wert von 79 Millionen Euro eingelöst.



Oststeirische 8-Städte-Gutschein:

Start des 8-Städte-Gutscheins: 2003

Beteiligte Städte: Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Weiz

Verkaufsstellen: 20, davon 7 Gutschein-Automaten

Betriebe, in denen der Städtegutschein eingelöst werden kann: 550

Wertschöpfung 2021: 7,9 Millionen Euro - ein Plus von 1,7 Millionen gegenüber dem Corona-Jahr 2020.

Mehr Informationen: www.8staedte.at

