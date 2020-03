Trotz Debatte um Umwelt- und Klimaschutz sind die Zahlen der heimischen Gärtnerlehrlinge und -facharbeiter rückläufig. Die Gartenbauschule Großwilfersdorf will mit berufsbegleitenden Lehrgängen gegensteuern.

GROSSWILFERSDORF. Gärtner arbeiten täglich mit der Natur und nehmen dabei Einfluss auf die Gestaltung der Umwelt. Boden, Wasser, Luft und Lebensgemeinschaften von Pflanzen sind im Gartenbau Grundlage für Produktion und Dienstleistung. Entsprechend wichtig ist das Verständnis für Zusammenhänge. Dieses erlernt man in der Gartenbauschule Großwilfersdorf. Als größte gärtnerische Berufsschule Österreichs werden hier jährlich rund 125 Junggärtner ausgebildet. Trotz der starken Debatte rund um Klima- und Umweltschutz sinken seit einigen Jahren die Zahlen der Lehrlinge und damit auch der ausgebildeten Facharbeiter. "Diese würden jedoch dringend benötigt", erklärt Abteilungsvorständin Martina Teller-Pichler, dass die Nachfrage nach den Absolventen der Gartenbauschule groß ist.

In der Gärtner sind die Lehrlinge fleißig am Arbeiten. am Programm: Zucht und Vermehrung von Stangensellerie.

Berufsbegleitend zum Gärtner

Um die Nachfrage zu decken und Interessierte auch auf dem zweiten Bildungsweg anzusprechen, werden ab kommenden Herbst zwei kostenlose berufsbegleitende Lehrgänge für Quereinsteiger angeboten. "Viele kommen erst im Erwachsenen Alter drauf, dass ihnen das Gärtnern Freude bereitet, und dass sie ihr Hobby gerne zum Beruf machen würden. Auch Personen, die in Gemeinden oder Hotels arbeiten und bereits mit der Gartengestaltung und -pflege betraut sind, aber keine eigene Ausbildung dafür haben, sind Zielgruppen des Lehrganges für Gartenbau", erklärt Teller-Pichler. Die Ausbildung zum Gärtner startet im September und dauert zwei Jahre. Der theoretische und praktische Unterricht findet in Modulen ganztägig jeden Freitag und Samstag einmal pro Monat statt.

Sträucher und Heckenschneiden: am Tag der offenen Tür soll das Schulareal im frischen Glanz erstrahlen.

Als Gärtner arbeitet man mit der Natur im Jahreslauf

Neben dem richtigen Schneiden von Hecken und Bäumen und das korrekte Pflegen und Vermehren von Planzen, stehen auch gärtnerischen Inhalte wie Bodenkunde, Botanik, Baumschulwesen, Technik und Unternehmensführung am Stundenplan. Im praktischen Unterricht kann eine Spezialisierung in Floristik und Zierpflanzenbau oder Baumschulwesen/Garten- und Landschaftsgestaltung gewählt werden. "Es ist ein wunderschöner Beruf, man arbeitet im Jahresverlauf mit der Natur und sieht, wie man selbst etwas zum Erblühen bringt", schwärmt Teller-Pichler und betont, dass der Beruf des Gärtners zudem die regionale und saisonale Vielfalt an Pflanzen und Früchte sichere. Eine nachhaltige Wirtschaftsweise steht dabei im Vordergrund.

Wer gerne in der freien Natur mit dem Jahreskreis arbeitet, für den ist eine Gärtnerlehre genau das richtige.

In sechs Monaten zum Gemüsebau-Profi

Ein weiterer Lehrgang startet im November und widmet sich der Ausbildung zum Gemüsebau-Profi in nur sechs Monaten. "Dazu ist allerdings ein Praxisnachweis von mindestens drei Monaten nötig", so Teller-Pichler, das vor allem Absolventen von Landwirtschaftlichen Fachschulen angesprochen seien, die sich ein zweites Standbein schaffen wollen, oder sich im Gemüsebau spezialisieren möchten. Theoretisch werden Inhalte wie Kulturführung im Gemüse- und Kräuteranbau, Veredelung und Vermarktung von Gemüse und Unternehmensführung vermittelt.

Im Theorie- und Praxisunterricht lernt man alles über Bodenkunde, Gartengestaltung, Baumschulwesen, Zierpflanzen und Gemüsebau.

Grüne Leidenschaft, die verbindet

Mit 12 Praxisstunden pro Woche lässt sich dieses Wissen auch sofort in die Realität umsetzen.

Ein positiver Abschluss der Schule, das vollendete 20. Lebensjahr und der Nachweis von entsprechenden Praxiszeiten berechtigen im Anschluss an einen der beiden Lehrgängen zum Ablegen der Facharbeiterprüfung.

"All jene, die so wie wir die Leidenschaft zum Gärtnern teilen und in der grünen Branche ihre Zukunft sehen, sind bei uns herzlich willkommen", so die Abteilungsvorständin.

Informationen über die Möglichkeit einer Bildungskarenz erteilt das AMS.

Infos und Kontakt zu den beiden berufsbegleitenden Lehrgängen unter www.growi.at, lfsgrossw@stmk.gv.at, Tel.: 03385 670 oder 0676 866 44 829.

